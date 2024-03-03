Краснодарский суд арестовал подозреваемого в убийстве мужчину

В пятницу в краевой прокуратуре заявили о гибели мужчины на улице Буденного в Краснодаре. По данным СУСК РФ по региону, 54-летний мужчина дважды выстрелил из ружья в грудь 58-летнего мужчины, который скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Отмечается, что мотив и причины преступления устанавливаются. Мужчину задержали. В ГУ Росгвардии по региону заявили также, что стрелявший владел оружием законно.