Bild: в Берлине полиция не обнаружила бывших участников группировки RAF в ходе операции

Клетте, Гарвег и Штауб принадлежат к так называемому третьему поколению RAF. Группировка действовала на территории ФРГ и в Западном Берлине. Методом борьбы «за счастье эксплуатируемых империалистами» был избран террор против сотрудников органов власти и видных представителей промышленных и финансовых кругов. Большинство активистов RAF арестованы и приговорены к пожизненному заключению. Многие из них умерли в тюрьмах. В 1998 году группировка объявила о самороспуске, но некоторые ее члены после этого ушли в подполье.