В Таразе осудили водителя, устроившего ДТП с семью автомобилями

По информации пресс-службы суда Жамбылской области, в специализированном суде по административным правонарушениям города Тараза рассмотрено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества» в отношении гражданина Ю.
Судом установлено, что в ноябре 2023 году гражданин Ю. В Таразе, двигаясь на автомобиле по ул. Кошеней со стороны пр. Абая в направлении пр. Жамбыла, нарушая безопасность дорожного движения, совершал обгон попутного автотранспорта, не справился с управлением и совершил столкновение с семью автомобилями, припаркованными на стоянке и вдоль дороги. Помимо этого, в результате удара одна из машин сбила пешехода.
— Оказались повреждены транспортные средства и причинен материальный ущерб владельцам автомашин. Потерпевшей У. нанесен средней тяжести вред здоровью, а потерпевшие А., Т. и Д. получили легкие телесные повреждения. В суде водитель свою вину полностью признал и указал, что материальный ущерб, причиненный им в результате ДТП, возместит он и страховое учреждение, — пояснили в пресс-службе суда.
Потерпевшей У. материальный ущерб был полностью возмещен, а остальные потерпевшие, указав на наличии претензий в связи не возмещением ущерба, просили назначить правонарушителю строгое наказание.
Санкцией ст. 610 ч.2 КоАП за нарушение водителями транспортных средств Правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб и легкий вред здоровью, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 40 МРП (это 147 680 тенге), а также лишение права управления транспортным средством до девяти месяцев.
Постановлением суда гражданин Ю. признан виновным и на него наложено административное взыскание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 9 месяцев.
Постановление вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе специализированного суда по административным правонарушениям города Тараза.