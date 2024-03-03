В Таразе осудили водителя, устроившего ДТП с семью автомобилями

Судом установлено, что в ноябре 2023 году гражданин Ю. В Таразе, двигаясь на автомобиле по ул. Кошеней со стороны пр. Абая в направлении пр. Жамбыла, нарушая безопасность дорожного движения, совершал обгон попутного автотранспорта, не справился с управлением и совершил столкновение с семью автомобилями, припаркованными на стоянке и вдоль дороги. Помимо этого, в результате удара одна из машин сбила пешехода.