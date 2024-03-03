В Уральске мужчина задержан за долги по налогам в 29 млн тенге

Ранее в Жамбылской области должник пытался скрыться на поезде. Мужчина имел долг перед государством на сумму более 2,3 млн тенге, его удалось обнаружить по купленному билету на поезд. Дорожные полицейские Астаны с помощью новых технологий остановили водителя, имеющего многомиллионные долги. За владельцем Subaru числились порядка 40 млн тенге по исполнительным производствам. В Западно-Казахстанской области из-за долга в размере 77 млн тенге у жителя ЗКО изъяли два внедорожника. Машины водворили на штрафстоянку. А в Костанайской области мужчина, уже осужденный к ограничению свободы, продолжил не уплачивать алименты и накопил долг в 400 тыс. тенге, поэтому получил реальный срок. Суд приговорил его к лишению свободы на 1 год.