Мужчина сгорел в пожаре в Усть-Каменогорске

По информации МЧС, пожар произошел по ул. Бажова на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.
«Площадь пожара составила 13 кв. м. На месте пожара обнаружен погибший житель, 1986 года рождения, с признаками отравления продуктами горения и термическими ожогами. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем», — говорится в сообщении.
Пожар тушили девять человек личного состава и три единицы техники ДЧС.
Ранее сообщалось о другом пожаре. 2 марта в 18:38 подразделения ДЧС города Астаны выехали по адресу: ул. Нажмиденова, дом 39 на возгорание квартиры на четвертом этаже. Из пожара спасены 30 человек, из них 15 детей, эвакуированы 38 человек.