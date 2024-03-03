Мужчина сгорел в пожаре в Усть-Каменогорске

Ранее сообщалось о другом пожаре. 2 марта в 18:38 подразделения ДЧС города Астаны выехали по адресу: ул. Нажмиденова, дом 39 на возгорание квартиры на четвертом этаже. Из пожара спасены 30 человек, из них 15 детей, эвакуированы 38 человек.