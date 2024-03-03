В полиции рассказали подробности об избиении мальчика подростками в Перми

Подробности об избиении мальчика подростками в Перми в микрорайоне Новые Ляды рассказали в МВД по Пермскому краю сайту perm.aif.ru.
Речь идёт о нападении на ребёнка 2010 года рождения на улице Мира. О происшествии сообщила мама избитого мальчика, которая рассказала, что её сына избили несколько подростков. После этого СУ СКР по Пермскому краю заявил о проведении проверки по факту нанесения побоев.
В полиции сайту perm.aif.ru рассказали, что происшествие произошло вечером 1 марта.
«Установлено, что 01.03.2024 в вечернее время у несовершеннолетнего произошёл конфликт с 3 учениками его школы. Все участники установлены и в настоящий момент с ними работает инспектор по делам несовершеннолетних. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — прокомментировали ситуацию в МВД по Пермскому краю сайту perm.aif.ru.