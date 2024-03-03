В полиции рассказали подробности об избиении мальчика подростками в Перми

Речь идёт о нападении на ребёнка 2010 года рождения на улице Мира. О происшествии сообщила мама избитого мальчика, которая рассказала, что её сына избили несколько подростков. После этого СУ СКР по Пермскому краю заявил о проведении проверки по факту нанесения побоев.