Стали известны подробности массового ДТП с автобусом в Новосибирске

После этого автобус столкнулся с Hyundai I30 и «Волгой 3110», которые двигались по улице Титова в направлении 3-го Пермского переулка, за рулем которых находились 29- и 68-летние мужчины соответственно. В свою очередь, автомобиль Hyundai i10 столкнулся с Toyota, за рулем которой находилась женщина 1980 года рождения, двигавшаяся по улице Титова со стороны улицы Троллейная в сторону 3-го Пермского переулка.