Брошенного в мороз младенца могут вернуть матери в Караганде

Там также отметили, что пока юридическая оценка ее поступку не дана. Если выяснится, что она выбросила младенца сознательно и не хочет видеть и воспитывать ребенка, то малыша ей не отдадут. Он будет передан в дом младенца. А когда станет постарше, то будет переведен в детский дом.