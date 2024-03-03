Брошенного в мороз младенца могут вернуть матери в Караганде

Как пишет Telegram-канал «Патриот», сейчас идет расследование и проводится экспертиза.
«Проводится экспертиза на предмет психического состояния 22-летней матери младенца. Если выяснится, что она собой не совладала, или была под воздействием сильных препаратов, или на нее оказывалось какое-то давление, чтобы она избавилась от ребенка, то ей могут вернуть ребенка либо ограничить в родительских правах», — сообщили в отделе опеки и попечительства Караганды.
Там также отметили, что пока юридическая оценка ее поступку не дана. Если выяснится, что она выбросила младенца сознательно и не хочет видеть и воспитывать ребенка, то малыша ей не отдадут. Он будет передан в дом младенца. А когда станет постарше, то будет переведен в детский дом.
По информации Telegram-канала, сейчас ребенок находится в детской больнице на обследовании.
«Он — женат, имеет свою семью и детей. Она — его любовница. Младенцу, когда его нашли на улице, было две недели от рождения», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что младенца нашли 24 февраля 2024 года у подъезда одного из домов Юго-Восточного сектора Караганды. 28 февраля 2024 года, стало известно, что родителей малыша нашли.