В Новосибирске подростки пустили в ход перцовый баллончик в драке из-за девушки

Появилось видео о том, как в Новосибирске двое школьников-подростков сцепились в драке. На ролике видно, как один из мальчиков брызжет в лицо другому из перцового баллончика, а потом они сцепляются в схватке.
— Говорят, что подрались из-за девушки. Это было на Немировича-Данченко, 16/3, — рассказал КП-Новосибирск один из очевидцев.
В полиции по факту драки проводят проверку.
— Заявлений и сообщений в полицию не поступало. Информация, опубликованная в интернете, зарегистрирована полицейскими в установленном порядке. По факту произошедшего проводится проверка, сотрудниками полиции устанавливаются участники и все обстоятельства произошедшего, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по региону.