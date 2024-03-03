Пожарный вынес женщину из горящей квартиры в Семее

По информации МЧС, в 18:10 поступило сообщение о том, что по улице Безымянная в многоэтажном доме произошел пожар.
«По прибытии пожарных подразделений было установлено в десятиэтажном жилом доме в квартире на восьмом этаже возгорание мебели. Начальник караула пожарной части № 5 города Семей лейтенант гражданской защиты Алибек Турсумбеков вынес из горящей квартиры женщину 1969 года рождения и передал службе “103”, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что из задымленного дома по лестничному маршу с использованием спасательных колпаков спасены 20 человек, в том числе трое детей.
«Причина пожара устанавливается. В 18:36 пожар полностью ликвидирован. Всего в тушении были задействованы 13 человек и четыре единицы техники. Призываем граждан соблюдать правила пожарной безопасности», — заключили в МЧС.
Ранее сообщалось о другом пожаре, который произошел в квартире пятиэтажного дома в Усть-Каменогорске. На месте пожара нашли тело мужчины.