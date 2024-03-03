Пожарный вынес женщину из горящей квартиры в Семее

«По прибытии пожарных подразделений было установлено в десятиэтажном жилом доме в квартире на восьмом этаже возгорание мебели. Начальник караула пожарной части № 5 города Семей лейтенант гражданской защиты Алибек Турсумбеков вынес из горящей квартиры женщину 1969 года рождения и передал службе “103”, — говорится в сообщении.