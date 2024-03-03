Казакевич констатировал снижение уровня преступности в стране

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси отмечается снижение уровня преступности. Об этом в интервью телеканалу СТВ заявил заместитель министра внутренних дел Беларуси — начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, сообщает БЕЛТА.



«Причем это не единовременный какой-то феномен — устойчивый нисходящий тренд, и с точки зрения криминологии большой плюс. И это синергия усилий не только правоохранителей», — сказал Геннадий Казакевич.



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По его словам, снижение уровня преступности — заслуга государства, всех правоохранительных органов, всех систем профилактики. «У нас меньше совершено преступлений, меньше тяжких и особо тяжких преступлений, меньше убийств, разбоев, изнасилований, краж. Что характерно, 100% убийств, 100% разбоев, 100% тяжких телесных повреждений раскрыто. Из нескольких сотен грабежей не раскрыто лишь два за прошлый год», — отметил Геннадий Казакевич.



Такие цифры говорят о профессионализме, эффективности белорусской милиции. «Безусловно, эти тренды будем продолжать», — подчеркнул Геннадий Казакевич. −0-