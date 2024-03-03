FPV-дрон «Упырь» уничтожил танк Abrams на авдеевском направлении

Как отметил в беседе с «Известиями» руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, уничтожение российской армией американского танка Abrams в районе Авдеевки скажется на имидже ВСУ. Он пояснил, что это печалит производителя боевых бронированных машин и в целом оборонно-промышленный комплекс США, так как демонстрирует уязвимость оружия страны.