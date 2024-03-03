FPV-дрон «Упырь» уничтожил танк Abrams на авдеевском направлении

«Вот сейчас [танк Abrams был подбит] “Упырем”. Заряд советский ПГ-7В», — сказал он.
При этом он напомнил, что первая американская боевая машина была уничтожена FPV-дроном «Пиранья».
Ранее, 26 февраля, советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин сообщил, что российские силы уничтожили первый танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что любая новая техника, поставляемая Западом киевскому режиму, уязвима. На следующий день Минобороны РФ подтвердило информацию об уничтожении армией России американского Abrams.
Издание National Interest отметило, что эти танки «значительно переоценены». В публикации было отмечено, что среди данных боевых машин будут еще потери и эту бронетехнику не следует рассматривать как «непобедимое чудесное оружие».
Как отметил в беседе с «Известиями» руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, уничтожение российской армией американского танка Abrams в районе Авдеевки скажется на имидже ВСУ. Он пояснил, что это печалит производителя боевых бронированных машин и в целом оборонно-промышленный комплекс США, так как демонстрирует уязвимость оружия страны.