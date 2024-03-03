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Овощной павильон горел на торговом рынке в Актау

Пожар произошел на территории торгового рынка «Кок базар» в Актау, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, огнеборцы предотвратили распространение огня на рядом стоящие объекты.

«В г. Актау на территории торгового рынка “Кок базар” произошел пожар в отдельно стоящем овощном павильоне. Пожар локализован в 21:47 и ликвидирован в 21:52. Площадь пожара −50 кв. м», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при пожаре никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось о другом пожаре, который произошел в квартире пятиэтажного дома в Усть-Каменогорске. На месте пожара нашли тело мужчины.