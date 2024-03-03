Овощной павильон горел на торговом рынке в Актау

По информации МЧС, огнеборцы предотвратили распространение огня на рядом стоящие объекты.
«В г. Актау на территории торгового рынка “Кок базар” произошел пожар в отдельно стоящем овощном павильоне. Пожар локализован в 21:47 и ликвидирован в 21:52. Площадь пожара −50 кв. м», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при пожаре никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось о другом пожаре, который произошел в квартире пятиэтажного дома в Усть-Каменогорске. На месте пожара нашли тело мужчины.