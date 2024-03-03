В Екатеринбурге загорелся магазин спорттоваров

Вечером, 3 марта, на улице Мамина-Сибиряка, 97 в магазине спорттоваров произошло возгорание. Тушить пожар отправились четыре пожарные машины и 15 человек личного состава. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сообщение о возгорании поступило в 21:04. На площади 30 квадратных метров повреждены внутренняя отделка, а также имущество магазина, расположенного на первом этаже жилого дома.
— Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 30 человек. В 21:35 огонь был локализован, а в 21:42 ликвидировано открытое горение, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.