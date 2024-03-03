В Екатеринбурге загорелся магазин спорттоваров

Вечером, 3 марта, на улице Мамина-Сибиряка, 97 в магазине спорттоваров произошло возгорание. Тушить пожар отправились четыре пожарные машины и 15 человек личного состава. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.