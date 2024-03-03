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Ребенок лишился части пальца на эскалаторе в актауском ТЦ

Семилетняя девочка получила травму на эскалаторе в торговом центре. В настоящее время ребенок получает лечение в Мангистауской областной детской многопрофильной больнице, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Происшествие прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения региона.

«В Мангистаускую многопрофильную детскую больницу поступила семилетняя девочка с травмой — ребенок лишился части пальца. Врачи сделали все возможное, чтобы его сохранить. Девочке оказали необходимую медицинскую помощь. Пациент проходит курс реабилитационного лечения, пока рано делать прогнозы», — рассказали в облздраве.

Ранее эскалатор затянул руку трехлетнего ребенка в одном из торгово-развлекательных центров Караганды.