Ребенок лишился части пальца на эскалаторе в актауском ТЦ

Семилетняя девочка получила травму на эскалаторе в торговом центре. В настоящее время ребенок получает лечение в Мангистауской областной детской многопрофильной больнице, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Lada.kz.