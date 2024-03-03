Ребенок лишился части пальца на эскалаторе в актауском ТЦ

Происшествие прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения региона.
«В Мангистаускую многопрофильную детскую больницу поступила семилетняя девочка с травмой — ребенок лишился части пальца. Врачи сделали все возможное, чтобы его сохранить. Девочке оказали необходимую медицинскую помощь. Пациент проходит курс реабилитационного лечения, пока рано делать прогнозы», — рассказали в облздраве.
Ранее эскалатор затянул руку трехлетнего ребенка в одном из торгово-развлекательных центров Караганды.