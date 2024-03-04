На Приморье впервые обрушился огненный смерч

Ранее в соцсетях широко разошлось видео необычного вихря, который, по словам очевидцев, они видели впервые. На кадрах вихрь, вначале светлый, а затем потемневший до чёрного, вздымался на десятки метров, приближаясь к очевидцам. Один из них буквально убегал от вихря. Сообщалось, что видео снято в приморском поселке Провалово (Барабашевское сельское поселение Хасанского округа).
В субботу представитель правительства региона сообщил РИА Новости, что два природных пожара площадью 363 гектара тушат возле населенных пунктов Хасан и Гвоздево. В администрации Хасанского муниципального округа рассказали агентству, что днем в субботу пал удалось взять под контроль, несмотря на сильный ветер, «пока угрозы населенным пунктам нет». В воскресенье РИА Новости сообщили в местной администрации, что в округе ввели особый противопожарный режим, уточнив, что пожар «двинулся» на посёлок Зарубино и Сухановку, но огонь удалось «отбить». Также есть вероятность, что огонь может направиться еще и в сторону села Витязь и поселка Рязановка. Власти региона информировали, что площадь двух природных пожаров к утру воскресенья возросла до 3,8 тысячи гектаров.
«Огненный смерч или огненной торнадо ранее не фиксировали в Приморье. Это редкое природное явление — вихрь дыма, огня, пепла — возникает, как правило, в месте природных пожаров, когда сочетаются несколько факторов: огонь, пожар, ветер. Хотя нынешний случай в Приморье показал, что ветер не является основным “компонентом”, — сообщила Коридзе.
Она добавила, что в Барабашевском районе, где, по словам очевидцев, снято видео, ветер был несильный. «Метеостанции зафиксировали в районе поселка Барабаш ветер западный, юго-западный 0,5 метра в секунду порывами 2,3 метра в секунду, при температуре воздуха 3,4 градуса мороза, осадков не было», — уточнила собеседница агентства.
В воскресенье региональное министерство ГО и ЧС информировало, что пожарным удалось не допустить переход огня на жилые дома, где природные пожары бушуют рядом с двумя населёнными пунктами в Приморье. Уточнялось, что с 1 по 2 марта в округе зарегистрировали 23 термоточки, краевой оперативный штаб принял решение увеличить в три раза силы и средства по локализации огня, задействовав кроме краевых пожарных, силы КГУ «Лесоохрана» и «Земли леопарда». В Примгидромете РИА Новости сообщали, что в ближайшие три дня осадков в округе не ожидается.
Краснокнижным леопардам пока не угрожают природные пожары, бушующие в Приморье, рассказали агентству в национальном парке «Земля леопарда», уточнив, что пока пожары фиксируются далеко от границ нацпарка.