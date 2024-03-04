На Приморье впервые обрушился огненный смерч

В субботу представитель правительства региона сообщил РИА Новости, что два природных пожара площадью 363 гектара тушат возле населенных пунктов Хасан и Гвоздево. В администрации Хасанского муниципального округа рассказали агентству, что днем в субботу пал удалось взять под контроль, несмотря на сильный ветер, «пока угрозы населенным пунктам нет». В воскресенье РИА Новости сообщили в местной администрации, что в округе ввели особый противопожарный режим, уточнив, что пожар «двинулся» на посёлок Зарубино и Сухановку, но огонь удалось «отбить». Также есть вероятность, что огонь может направиться еще и в сторону села Витязь и поселка Рязановка. Власти региона информировали, что площадь двух природных пожаров к утру воскресенья возросла до 3,8 тысячи гектаров.