В Приморье привлекли более 300 специалистов из-за природных пожаров на юге региона

Новые пожарные отряды сформировали за ночь и отправили на место происшествия. Вместе с ними доставили дополнительную спецтехнику — бульдозеры. Их используют для прокладки противопожарных полос. Такие экстренные меры предосторожности применили для обеспечения безопасности населенных пунктов.