В Приморье привлекли более 300 специалистов из-за природных пожаров на юге региона

Для успешного тушения палов привлекли около 300 человек, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Новые пожарные отряды сформировали за ночь и отправили на место происшествия. Вместе с ними доставили дополнительную спецтехнику — бульдозеры. Их используют для прокладки противопожарных полос. Такие экстренные меры предосторожности применили для обеспечения безопасности населенных пунктов.
Напомним, что в муниципалитете уже ввели особый противопожарный режим из-за действия пяти термических аномалий. Ситуация находится на контроле МЧС и Министерства ГОЧС региона.
Ранее «КП» писала об огненном торнадо: палы в Хасанском округе напугали жителей. Они делились кадрами пожаров в соцсиальных сетях.