В Новосибирске появился необычный способ мошенничества

В Новосибирске полиция рассказала о новом виде мошенничества в регионе. Ведомство выставило информацию на своем сайте.
По итогам 2023 года наш регион оказался в топ-10 субъектов России по приросту числа преступлений, совершенных с помощью телекоммуникаций. Об этом сообщает издание «РБК Новосибирск»..
Уточняется, что зачастую мошенники используют мессенджер Telegram. Они стали более детально подходить к атакам: заранее собирают информацию в открытых источниках, пишут от имени руководителя и просят перевести деньги. Иногда сообщения сопровождаются фальшивыми голосовыми..
Аферисты по-прежнему звонят жителям, представляясь сотрудниками банков, правоохранительных органов и мобильных операторов. Третий вариант — использование торговых площадок в интернете. Мошенники публикуют информацию о несуществующих товарах и просят предоплату..
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске планируют приватизировать пять крупных предприятий.