Брошенного на улице в мороз младенца могут вернуть матери в Караганде

«Сейчас идет расследование, и проводится экспертиза на предмет психического состояния 22-летней матери младенца. Если выяснится, что она собой не совладала, или была под воздействием сильных препаратов, или на нее оказывалось какое-то давление, чтобы она избавилась от ребенка, то ей могут вернуть ребенка. Либо могут ограничить в родительских правах. Пока юридическая оценка ее поступку не дана. Если выяснится, что она выбросила младенца сознательно и не хочет видеть и воспитывать ребенка, то малыша ей не отдадут. Он будет передан в дом младенца. А когда станет постарше, то будет переведен в детский дом», — сообщили Telegram-каналу в отделе опеки и попечительства отдела образования Караганды.