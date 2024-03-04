«Продавали за копейки»: в Новосибирске молодая мать с приятелем украли интернет-кабели на 2 млн

В Новосибирске парочка охотников за цветметом получила сроки за кражу интернет-кабелей на 2,27 млн рублей. Преступления происходили с марта по август 2023 года в разных районах Новосибирска.
По данным следствия, 30-летний безработный предложил матери-одиночке заняться кражей цветного металла. Они работали раздельно, проникали в подъезды и вырезали кабели интернет-провайдеров, а затем сдавали неустановленным лицам за копейки.
Преступников задержали бдительные жители и вызвали полицию. Всего следователи насчитали 22 эпизода краж со взломом у подозреваемого, еще 29 эпизодов краж со взломом выполнила его подруга.
— 30-летний безработный ранее был судим за кражу, 28-летняя мать двоих детей не судима. Оба признали вину и написали явку с повинной, попросив рассмотреть дело в особом порядке. Суд назначил подсудимому 3 года и 6 месяцев в колонии строгого режима, девушка получила 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года, — сообщила КП-Новосибирск Олена Носок, старший помощник прокурора Дзержинского района.
Приговор в законную силу не вступил.