«Продавали за копейки»: в Новосибирске молодая мать с приятелем украли интернет-кабели на 2 млн

— 30-летний безработный ранее был судим за кражу, 28-летняя мать двоих детей не судима. Оба признали вину и написали явку с повинной, попросив рассмотреть дело в особом порядке. Суд назначил подсудимому 3 года и 6 месяцев в колонии строгого режима, девушка получила 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года, — сообщила КП-Новосибирск Олена Носок, старший помощник прокурора Дзержинского района.