Один человек погиб и 17 получили травмы в ДТП в Иркутске и районе за неделю

Травмы получили 16 взрослых и один несовершеннолетний, один человек погиб. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды МУ МВД России «Иркутское».
Всего было зафиксировано 11 столкновений транспортных средств, один наезд на пешехода, один наезд на препятствие и один съезд с дороги.
В целом за минувшую неделю в Иркутске и пригороде зафиксировали 228 автоаварий, повреждения получили 439 транспортных средств.
Напомним, что водитель «Оки» погиб, залетев под грузовик на встречке под Иркутском. Отечественная легковушка после столкновения превратилась в груду железа.