В Приморье у закладчика изъяли героин на 1 миллион рублей

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Партизанску с поличным задержали героинового закладчика.
Получив оперативную информацию, полиция в лесном массиве в районе улицы Магистральная в Партизанске задержала 36-летнего жителя села Владимиро-Александровское, который делал закладку с наркотиком. Полицейские осмотрели лес в округе и нашли еще два тайника. Экспертиза установила, что найденное в тайниках вещество массой 58,23 грамма — героин.
Во время обыска жилища задержанного тоже нашли героин и фасовочные материалы. Всего изъяли более 100 граммов наркотиков. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, на черном рынке найденный у закладчика героина стоит около 1 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере».
Мужчина может лишиться свободы на срок от десяти до двадцати лет. Он уже заключён под стражу на время следствия. Расследование продолжается: полиция выясняет, по каким каналам героин поставлялся в регион.