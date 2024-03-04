В Приморье будут судить гражданина КНР за контрабанду корней женьшеня

ВЛАДИВОСТОК, 4 мар — РИА Новости. В Приморье будут судить гражданина КНР, который пытался контрабандой вывезти за границу более 1709 корней женьшеня стоимостью более 2 миллионов рублей, сообщает Приморская транспортная прокуратура.
По версии следствия, в сентябре 2023 года сотрудник иностранной транспортной компании приобрел в Приморье не менее 1709 корней женьшеня настоящего и спрятал их в кабине своего грузовика, после чего попытался пересечь границу через МАПП «Пограничный».
«При прохождении таможенных процедур мужчина сокрыл от таможенного контроля корни женьшеня в количестве 1709 штук стоимостью более 2 миллионов рублей, не задекларировав их в установленном порядке. Части растений были обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов при досмотре транспортного средства в зоне таможенного контроля пункта пропуска», — говорится в сообщении транспортной прокуратуры.
Отмечается, что по факту контрабанды было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда — незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере). Оно направлено в Пограничный районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.