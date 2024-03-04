Не продумали до конца: хабаровчане пытались обмануть страховую компанию, но провалились

В Хабаровске осудят двоих товарищей за попытку обмануть страховую компанию. Мужчины хотели получить с нее денег, но у них ничего не вышло. Теперь они — фигуранты уголовного дела о покушении на мошенничество.
С февраля по март прошлого года товарищи 31 и 24 лет решили получить простые деньги и придумали схему: они инсценируют ДТП и обратятся за выплатами в страховую. Сделав все необходимое, отправили документы в компанию, ожидая суммы с пятью нулями.
— Однако довести своей преступный умысел до конца и получить 400 тысяч рублей обвиняемым не удалось, поскольку компания, усмотрев признаки «автоподставы», отказала в выплате страховой премии, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Уголовное дело направили в Индустриальный суд Хабаровска, где обманщикам вынесут приговор.