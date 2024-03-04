Экс-посла Украины в Казахстане объявили в розыск и заочно арестовали за слова о русских

После этого в МИД Казахстана состоялась его встреча заместителем министра иностранных дел Ермухамбетом Конуспаевым, дипломату из Украины был выражен протест в связи с его высказываниями о русских, а официальный представитель казахстанского внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров тогда отметил, что украинский политик принес извинения МИД Казахстана за свои высказывания. Однако он не был выдворен из страны, а уехал в отпуск. Позднее Врублевского сняли с должности.