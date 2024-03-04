Втроем на одну: хабаровчанам вынесли приговор за грабеж

Преступление мужчины совершили в феврале прошлого года. они зашли в подъезд дома по улице Пушкина. Там заметили женщину и заприметили ее сумочку. Нагло, с кулаками, они набросились на жертву и похитили ее вещи. Вреда здоровью, к счастью, женщине не причинили.