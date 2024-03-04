Втроем на одну: хабаровчанам вынесли приговор за грабеж

В Хабаровске состоялся суд над тремя местными жителями. Им вынесли приговор за грабеж, совершенный группой, с применением насилия.
Преступление мужчины совершили в феврале прошлого года. они зашли в подъезд дома по улице Пушкина. Там заметили женщину и заприметили ее сумочку. Нагло, с кулаками, они набросились на жертву и похитили ее вещи. Вреда здоровью, к счастью, женщине не причинили.
Ущерб составил 50 тысяч рублей.
— В судебном заседании подсудимые вину признали, в содеянном раскаялись. Пояснили, что знали о месте работы потерпевшей в микрофинансовой компании, в связи чем предполагали о наличии у нее крупной суммы денег. Однако в сумке оказались лишь личные вещи, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Мужчин отправили в колонии общего и строгого режима на срок от 2,5 до трех лет.