На юге Приморья ввели особый противопожарный режим

«На территории Хасанского муниципального округа введен особый противопожарный режим. Данная мера вызвана ростом ландшафтных пожаров, а также установлением сухой и ветреной погоды. Требования особого противопожарного режима устанавливают запрет на посещение гражданами лесов, въезд транспортных средств в лесные массивы, разведение костров в лесах, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, пожнивных и порубочных остатков, сухой травы, листвы и камыша», — говорится в сообщении.
Кроме того, запрещено использование открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности, проведение на землях лесного фонда и землях населенных пунктов, садоводческих и огороднических товариществ огнеопасных работ. За нарушение требований ОПР должностные лица и граждане будут привлечены к ответственности, в том числе уголовной.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства ГО и ЧС региона, это был первый ОПР, введенный в Приморье в этом году. Также распоряжением губернатора Приморья особый противопожарный режим введен на территории Артема, Владивостока, Большого Камня, Партизанска, Находки, Уссурийска, Фокино, Лазовского, Октябрьского, Партизанского, Пограничного, Ханкайского, Хорольского, части Черниговского, Шкотовского и Яковлевского округов, Михайловского, Спасского районов. Все эти города и районы также располагаются в южной части края.
На утро 4 февраля в Приморском крае зарегистрировано три природных пожара общей площадью 4 900 га, в том числе один площадью 100 га, на территории национального парка «Земля леопарда».
Как сообщили ТАСС в Приморском гидрометцентре, до конца недели серьезных осадков в крае не ожидается. Только 8 марта синоптическая ситуация изменится. Приморье окажется в зоне атмосферных фронтов, на большей территории пройдет небольшой и умеренный снег. Ночные морозы ослабеют на 1 — 4 градуса, дневная температура будет в пределах от минус 3 до плюс 3 градусов.