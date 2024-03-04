На юге Приморья ввели особый противопожарный режим

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства ГО и ЧС региона, это был первый ОПР, введенный в Приморье в этом году. Также распоряжением губернатора Приморья особый противопожарный режим введен на территории Артема, Владивостока, Большого Камня, Партизанска, Находки, Уссурийска, Фокино, Лазовского, Октябрьского, Партизанского, Пограничного, Ханкайского, Хорольского, части Черниговского, Шкотовского и Яковлевского округов, Михайловского, Спасского районов. Все эти города и районы также располагаются в южной части края.