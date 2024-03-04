Новосибирец получил ожог ног из-за взрыва батареи в своей квартире

«От напора кипятка в квартире вырвало кусок стены, этим фонтаном выход был заблокирован. Хорошо, что мы живем на 1-м этаже и старшему 14-летнему сыну пришлось прыгать в окно, чтобы не погибнуть. Он был в одних трусах в 35-градусный мороз», ― цитирует Infopro54 одну из жительниц многоэтажки.