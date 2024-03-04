Новосибирец получил ожог ног из-за взрыва батареи в своей квартире

С января в квартирах по Шевелева, 18 взрывается отопительная система, из-за чего жители получают травмы.
«От напора кипятка в квартире вырвало кусок стены, этим фонтаном выход был заблокирован. Хорошо, что мы живем на 1-м этаже и старшему 14-летнему сыну пришлось прыгать в окно, чтобы не погибнуть. Он был в одних трусах в 35-градусный мороз», ― цитирует Infopro54 одну из жительниц многоэтажки.
По словам женщины, в основном батареи взрываются ночью, и люди боятся спать. В феврале таким образом пострадали десять жилых помещений, и в марте история не закончилась.
Жильцы пишут жалобы в управляющую компанию, СК и прокуратуру. Есть ли на них ответ, сибирячка не рассказала. Но люди все же рассчитывают, что правоохранительные органы начнут решать их проблему.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что трое жителей Новосибирска были доставлены в областной ожоговый центр после очередной крупной коммунальной аварии.
Также мы писали, что студенты НГУ создали вакуумный аспиратор для заживления ран и ожогов.