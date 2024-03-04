В Уфе из-за прорыва трубопровода затопило проспект Салавата Юлаева

Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, из-за прорыва произошло подтопление дорожного полотна с ул. Кирова на проспект Салавата Юлаева. Вода скопилась на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Айской под мостом. Движение было затруднено в сторону выезда из города.