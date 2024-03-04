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В Уфе из-за прорыва трубопровода затопило проспект Салавата Юлаева

Вчера поздним вечером в Уфе на ул. Кирова, д. 136/1 прорвало трубопровод холодного водоснабжения диаметром 700 мм.

Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, из-за прорыва произошло подтопление дорожного полотна с ул. Кирова на проспект Салавата Юлаева. Вода скопилась на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Айской под мостом. Движение было затруднено в сторону выезда из города.

На месте организацией движения занимался экипаж ГИБДД, аварией на водопроводе — Уфаводоканал, ливневой канализацией с последующей обработкой дорожного полотна реагентами — МБУ Кировского района. Длина участка составила 80 метров.

В результате аварии абоненты под отключение не попали, произведено переподключение по резервной линии.

На 6.00 работы завершены, на дороге на текущий момент воды нет. Движение открыто, уточнили в МЧС.

МЧС