В Уфе из-за прорыва трубопровода затопило проспект Салавата Юлаева

Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, из-за прорыва произошло подтопление дорожного полотна с ул. Кирова на проспект Салавата Юлаева. Вода скопилась на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Айской под мостом. Движение было затруднено в сторону выезда из города.
На месте организацией движения занимался экипаж ГИБДД, аварией на водопроводе — Уфаводоканал, ливневой канализацией с последующей обработкой дорожного полотна реагентами — МБУ Кировского района. Длина участка составила 80 метров.
В результате аварии абоненты под отключение не попали, произведено переподключение по резервной линии.
На 6.00 работы завершены, на дороге на текущий момент воды нет. Движение открыто, уточнили в МЧС.