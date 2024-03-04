В Братске школьники отбили 8-летнего мальчика у бродячей собаки, вцепившейся в него

«1 марта Женя возвращался с уроков. Рядом со школой был спортивный стадион, там ребенок заметил двух собак: большую и поменьше. Они восприняли его как чужака на своей территории, начали лаять. Второклассник осторожно шел вдоль забора, там между прутьями есть лаз, чтобы сократить путь. Большой пес обошел мальчика и укусил за левую голень. Тогда Женя закричал», — написала КП-Иркутск, журналист которой пообщался с мамой укушенного ребенка.