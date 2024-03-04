В Братске школьники отбили 8-летнего мальчика у бродячей собаки, вцепившейся в него

Как рассказали в пресс-службе приангарского Следственного комитета, бездомный пес набросился на ребенка возле одной из городских школ.
«1 марта Женя возвращался с уроков. Рядом со школой был спортивный стадион, там ребенок заметил двух собак: большую и поменьше. Они восприняли его как чужака на своей территории, начали лаять. Второклассник осторожно шел вдоль забора, там между прутьями есть лаз, чтобы сократить путь. Большой пес обошел мальчика и укусил за левую голень. Тогда Женя закричал», — написала КП-Иркутск, журналист которой пообщался с мамой укушенного ребенка.
Со слов школьника, его крики услышали одноклассник и старшеклассник, которые в это время стояли на крыльце школы. Они-то и отогнали агрессивных псов.
Сейчас мальчику делают уколы от бешенства. Родители написали заявление в полицию.
Примечательно, что в родительском чате второго класса защищают бродячих собак, выбравших для себя территорию у школы:
«…пишут, что животные безобидные, и кроме Жени от их зубов никто не пострадал. А кто-то предлагает встречать своих детей из школы лично» (цитата КП-Иркутск).
К слову, напомним, неделю назад аналогичное уголовное дело возбуждено в Шелехове. Там собачья стая едва не разорвала пятилетнего мальчика. А так называемые «любители животных», подкармливающие ничейных псов, ополчились на родителей пострадавшего ребенка, потребовавших очистить улицу от бродячих животных.