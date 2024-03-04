Площадь природных пожаров на юге Приморья выросла до 4,9 тысячи гектаров

ВЛАДИВОСТОК, 4 мар — РИА Новости. Площадь природных пожаров на юге Приморья за сутки выросла с 3,8 тысячи гектаров до 4,9 тысячи гектаров, угрозы населённым пунктам нет, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства ГО и ЧС.
В минувшие выходные крупные природные пожары зафиксировали в Хасанском округе на юге Приморья. Власти в воскресенье сообщали, что площадь двух возгораний за сутки возросла с 363 до около 3,8 тысячи гектаров, огонь полыхает рядом с населенными пунктами. В округе ввели особый противопожарный режим. На утро понедельника группировку спасателей в районе увеличили до 300 человек.
«На утро понедельника в Приморском крае зарегистрировано три природных пожара, перешедших с прошлых суток, общей площадью 4,9 тысячи гектаров. Один пожар площадью около 3 тысяч гектаров действует в районе населенного пункта Хасан, он уже локализован. Второй пожар площадью 1,8 тысячи гектаров действует в районе Гвоздево. Угрозы населенным пунктам нет», — сказал собеседник.