Казахстанец не уведомил акимат о новой работе и получил штраф

Добавим, что согласно части 1 статьи 463 КоАП РК, занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения, а равно ненаправление уведомления в случаях, когда регистрация, разрешение, направление уведомления обязательны, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штрафы: на физических лиц в размере 15 МРП (55,3 тыс. тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации — в размере 25 МРП (92,3 тыс. тенге), на субъектов среднего предпринимательства — в размере 40 МРП (107 тыс. тенге), на субъектов крупного предпринимательства — в размере 150 МРП (553 тыс. тенге), с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений либо без таковой, а занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения.