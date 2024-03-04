Расчет РСЗО «Ураган» нанес удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в зоне СВО

В кузове боевой машины ВС РФ находятся снаряды повышенной мощности для РСЗО «Ураган». Российские артиллеристы торопятся, поскольку на открытой местности они крайне уязвимы, однако все бойцы ВС России опытные и работают очень слаженно, бок о бок находясь на передовой уже по меньшей мере два года.