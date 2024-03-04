Расчет РСЗО «Ураган» нанес удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в зоне СВО

Отмечается, что граница Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области является одним из самых опасных участков южнодонецкого направления, так как в небе то и дело появляются беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВСУ, российским военным требуется всё время оставаться начеку.
В кузове боевой машины ВС РФ находятся снаряды повышенной мощности для РСЗО «Ураган». Российские артиллеристы торопятся, поскольку на открытой местности они крайне уязвимы, однако все бойцы ВС России опытные и работают очень слаженно, бок о бок находясь на передовой уже по меньшей мере два года.
«По буклетам уходит 16−18 минут, но мы научились всё делать это намного быстрее, за восемь минут можем зарядить (РСЗО. — Ред.) Более двух лет уже вместе работаем, здесь находимся. Всё боевое слаживание понимаем без слов», — указал командир отделения тяги с позывным Чача.
Заряженный «Ураган» едет в сторону огневой позиции, задачей артиллеристов является в это время оказание поддержки штурмовой пехоте, чтобы обезоружить тыловые части противника. В результате точные удары российских военных выбивают ВСУ с занятых рубежей.
«Обнаружили беспилотным летательным аппаратом скопление (живой силы и техники ВСУ. — Ред.), нам передали координаты сразу же, мы по этой цели отработали», — сообщил командир батареи с позывным Южный.
Ранее, 29 февраля, Минобороны РФ показало кадры штурмовых действий с участием военнослужащих гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа (ЮВО) в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.