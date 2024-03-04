Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Как отметили в Минобороны РФ, танкисты работают по системе «карусель»: экипаж делает несколько выстрелов с позиции и покидает ее, на смену ему приходит следующий. Во время передвижения и смены позиций личный состав также ведет огонь по противнику. Эта тактика позволяет не допускать ответного огня со стороны противника.
«Они (ВСУ. — Ред.) раньше постоянно шли на “мясные” штурмы, а сейчас они больше в обороне. Нам удается продвигаться. Противник тоже не глуп, тоже они достойно сражаются, но мы сильнее, поэтому идем потихоньку вперед», — рассказал командир танка с позывным Вес. .
Он также поделился достижением своего экипажа: медаль «За отвагу» была получена российскими бойцами по итогам успешного выполнения боевых задач.
Кроме того, танкистам важно поддерживать технику в хорошем состоянии. После окончания боевой работы они направляются в тыл, проводят перезарядку, мелкий ремонт и обслуживание, подчеркнули в военном ведомстве.
«Всегда нужно находиться в готовности, чтобы в случае чего немедленно оказать помощь любому члену экипажа. Главное, чтобы всё работало. Для этого и нужно всегда поддерживать машину в исправном состоянии», — рассказал механик Леонид.
Работа по целям производится бригадами по наводке от воздушной разведки.
Ранее, 3 марта, в Минобороны РФ сообщили, что российские войска улучшили позиции по переднему краю на авдеевском направлении, а также отразили 11 атак ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.