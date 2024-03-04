Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Как отметили в Минобороны РФ, танкисты работают по системе «карусель»: экипаж делает несколько выстрелов с позиции и покидает ее, на смену ему приходит следующий. Во время передвижения и смены позиций личный состав также ведет огонь по противнику. Эта тактика позволяет не допускать ответного огня со стороны противника.