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Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Танкисты гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Днепр» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом 4 марта сообщило Минобороны РФ. МО РФ уточнило, что экипажи танков Т-80БВ вели стрельбу прямой наводкой. Передачу координат цели и корректировку огня осуществляли расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Источник: Известия

Как отметили в Минобороны РФ, танкисты работают по системе «карусель»: экипаж делает несколько выстрелов с позиции и покидает ее, на смену ему приходит следующий. Во время передвижения и смены позиций личный состав также ведет огонь по противнику. Эта тактика позволяет не допускать ответного огня со стороны противника.

«‎Они (ВСУ. — Ред.) раньше постоянно шли на “мясные‎”‎ штурмы, а сейчас они больше в обороне. Нам удается продвигаться. Противник тоже не глуп, тоже они достойно сражаются, но мы сильнее, поэтому идем потихоньку вперед»‎, — рассказал командир танка с позывным ‎Вес. ‎.

Он также поделился достижением своего экипажа: медаль «‎За отвагу» была получена российскими бойцами по итогам успешного выполнения боевых задач.

Кроме того, танкистам важно поддерживать технику в хорошем состоянии. После окончания боевой работы они направляются в тыл, проводят перезарядку, мелкий ремонт и обслуживание, подчеркнули в военном ведомстве.

‎ «Всегда нужно находиться в готовности, чтобы в случае чего немедленно оказать помощь любому члену экипажа. Главное, чтобы всё работало. Для этого и нужно всегда поддерживать машину в исправном состоянии», — рассказал механик Леонид.

Работа по целям производится бригадами по наводке от воздушной разведки.

Ранее, 3 марта, в Минобороны РФ сообщили, что российские войска улучшили позиции по переднему краю на авдеевском направлении, а также отразили 11 атак ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.