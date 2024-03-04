Артиллерия уничтожила на Авдеевском направлении живую силу и технику ВСУ

«Работаем в основном в темное время суток, чтобы не было ответных прилетов. Противник нас ночью не видит, а наши операторы видят всё… Поэтому мы работаем ночью. Разницы нет — днем или ночью. Все ребята профессионалы», — цитируют в оборонном ведомстве командира реактивной батареи с позывным «Ока».