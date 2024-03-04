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Артиллерия уничтожила на Авдеевском направлении живую силу и технику ВСУ

ЛУГАНСК, 4 мар — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили из установок РСЗО БМ-21 «Град» украинскую бронетехнику и район скопления украинской живой силы на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Источник: © РИА Новости

Расчеты «Градов» отработали в темное время суток, чтобы оставаться малозаметными для противника. Корректировка огня и объективный контроль производился расчетом БПЛА.

«Работаем в основном в темное время суток, чтобы не было ответных прилетов. Противник нас ночью не видит, а наши операторы видят всё… Поэтому мы работаем ночью. Разницы нет — днем или ночью. Все ребята профессионалы», — цитируют в оборонном ведомстве командира реактивной батареи с позывным «Ока».

Реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» предназначена в первую очередь для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров в районе сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и иных целей в различных условиях боевой обстановки.