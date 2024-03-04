В Иркутском районе выявили новый очаг заболевания узелковым дерматитом

В Иркутском районе выявлено 11 эпизоотических очагов по состоянию на 4 марта. Один из новых очагов был определен в деревне Московщина Уриковского муниципального образования, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Иркутского района.

Борьба с узелковым дерматитом продолжается, в том числе утилизация и вакцинация скота. В настоящее время привито уже 22508 животных. Началась ревакцинация ранее привитого поголовья.

Напомним, ранее режим ЧС был введен в Ангарском округе в связи с выявлением заболевания узелковым дерматитом у крупнорогатого скота на одной из ферм. Все стадо будет уничтожено. Также 1 марта был введен режим ЧС в Оёкском и Хомутовском МО.