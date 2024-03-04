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В Иркутском районе выявили новый очаг заболевания узелковым дерматитом

Режим ЧС из-за заболевания действует в Усть-Кудинском, Ширяевском, Оёкском и Хомутовском муниципальных образованиях.
Источник: IrkutskMedia.ru

В Иркутском районе выявлено 11 эпизоотических очагов по состоянию на 4 марта. Один из новых очагов был определен в деревне Московщина Уриковского муниципального образования, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Иркутского района.

Борьба с узелковым дерматитом продолжается, в том числе утилизация и вакцинация скота. В настоящее время привито уже 22508 животных. Началась ревакцинация ранее привитого поголовья.

Режим ЧС действует на территории Усть-Кудинского, Ширяевского, Уриковского, Оёкского, Хомутовского муниципальных образований.

Напомним, ранее режим ЧС был введен в Ангарском округе в связи с выявлением заболевания узелковым дерматитом у крупнорогатого скота на одной из ферм. Все стадо будет уничтожено. Также 1 марта был введен режим ЧС в Оёкском и Хомутовском МО.

На выездах из населенных пунктов выставлены дезбарьеры, действует запрет на вывоз из зараженных территорий восприимчивых животных, мясной и молочной продукции. Жителей просят внимательно относиться к состоянию животных в хозяйстве, в случае изменений и подозрений на заболевание обращаться к специалистам ветслужб.

здоровье
сельское хозяйство