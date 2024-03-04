В Иркутском районе выявили новый очаг заболевания узелковым дерматитом

В Иркутском районе выявлено 11 эпизоотических очагов по состоянию на 4 марта. Один из новых очагов был определен в деревне Московщина Уриковского муниципального образования, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Иркутского района.
Борьба с узелковым дерматитом продолжается, в том числе утилизация и вакцинация скота. В настоящее время привито уже 22508 животных. Началась ревакцинация ранее привитого поголовья.
Режим ЧС действует на территории Усть-Кудинского, Ширяевского, Уриковского, Оёкского, Хомутовского муниципальных образований.
На выездах из населенных пунктов выставлены дезбарьеры, действует запрет на вывоз из зараженных территорий восприимчивых животных, мясной и молочной продукции. Жителей просят внимательно относиться к состоянию животных в хозяйстве, в случае изменений и подозрений на заболевание обращаться к специалистам ветслужб.