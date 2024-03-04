Пенсионерка погибла из-за замкнувшей грелки в Усть-Уде

«Много лет жительница частного дома использовала электрическую грелку для того, чтобы согревать постель. На этот раз старый прибор не выдержал — случилось короткое замыкание, загорелась подушка и висевший на стене ковёр», — рассказывают спасатели.
Пожарных вызвали прохожие, заметившие дым, поваливший из окна. Приехавшие огнеборцы потушили пламя быстро — оно успело распространиться всего на два метра. Хозяйку дома спасти не удалось.
Как установили дознаватели, женщина пыталась самостоятельно потушить внезапно вспыхнувший огонь, но отравилась угарным газом.
«Напоминаем главное правило: начался пожар — убегай. Потушат специалисты!».