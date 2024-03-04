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Пенсионерка погибла из-за замкнувшей грелки в Усть-Уде

Замыкание старой электрической грелки стало причиной пожара с гибелью пенсионерки в Усть-Уде, сообщили в пресс-службе приангарского МЧС, передает ИА «ТК Город».
Источник: МЧС РФ

«Много лет жительница частного дома использовала электрическую грелку для того, чтобы согревать постель. На этот раз старый прибор не выдержал — случилось короткое замыкание, загорелась подушка и висевший на стене ковёр», — рассказывают спасатели.

Пожарных вызвали прохожие, заметившие дым, поваливший из окна. Приехавшие огнеборцы потушили пламя быстро — оно успело распространиться всего на два метра. Хозяйку дома спасти не удалось.

Как установили дознаватели, женщина пыталась самостоятельно потушить внезапно вспыхнувший огонь, но отравилась угарным газом.

«Напоминаем главное правило: начался пожар — убегай. Потушат специалисты!».

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