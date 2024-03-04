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На М-5 в Челябинской области столкнулись и загорелись два грузовика, есть жертвы

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области столкнулись и загорелись два грузовика, погиб водитель одного из транспортных средств, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается об автокатастрофе в Саткинском районе.

Там 4 марта на 1667 километре дороги Москва — Челябинск произошло ДТП с участием двух грузовых транспортных средств, после чего произошло возгорание.

По предварительным данным, один водитель скончался на месте.

На месте работают экстренные службы, в том числе два экипажа ДПС. Сотрудники МЧС ликвидируют последствия возгорания.

Временно организован путь объезда через Первуху (деревня в Катав-Ивановском районе, входит в Юрюзанское городское поселение).

Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия.

ГИБДД