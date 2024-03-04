На М-5 в Челябинской области столкнулись и загорелись два грузовика, есть жертвы

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области столкнулись и загорелись два грузовика, погиб водитель одного из транспортных средств, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».