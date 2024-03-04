Минусинца осудили за сброшенную с балкона бездомную собаку

Напомним, случай произошел в июле 2023 года. По данным прокуратуры, 37-летний мужчина встретил на улице пса, погладил его, после чего тот стал регулярно провожать его до дома. Через пару дней нетрезвый минусинец услышал, как в дверь кто-то скребется, а когда открыл ее, собака забежала внутрь. Это вызвало у мужчины ярость. Он схватил животное и выкинул его с балкона третьего этажа.
В отношении живодера возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ. Он полностью признал свою вину:
«После удара собаки о землю зашел с балкона в квартиру и продолжил заниматься своими делами, не сожалея о случившемся и не пытаясь оказать помощь собаке. Ее дальнейшее состояние тогда было безразлично. В настоящее время осознал, что поступил неправильно».
Суд приговорил мужчину к 200 часам обязательных работ. В ближайшее время он приступит к общественно-полезному труду по месту жительства.
Как рассказали в прокуратуре, после курса реабилитации собака, которой дали кличку Капелька, обрела новый дом и любящую хозяйку.