В Омске сотрудница полиции спасла преподавателя вуза от мошенников

По отдельным репликам омичка поняла, что пенсионерка разговаривает с мошенниками. Екатерина Богомазова подошла к женщине и вмешалась в разговор, предъявив удостоверение. Но даже это не остановило пожилую омичку. Телефонный аферист заявил ей, что это ненастоящий сотрудник. Не без труда майору удалось убедить женщину, что это мошенники.