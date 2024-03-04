В Омске сотрудница полиции спасла преподавателя вуза от мошенников

В омской полиции рассказали историю, которая случилась со старшим инспектором штаба отдела полиции № 1. Майор полиции Екатерина Богомазова вечером проходила мимо отделения банка на улице Конева и обратила внимание на пожилую женщину, которая стояла у входа, разговаривала по телефону по громкой связи и вела себя беспокойно.
По отдельным репликам омичка поняла, что пенсионерка разговаривает с мошенниками. Екатерина Богомазова подошла к женщине и вмешалась в разговор, предъявив удостоверение. Но даже это не остановило пожилую омичку. Телефонный аферист заявил ей, что это ненастоящий сотрудник. Не без труда майору удалось убедить женщину, что это мошенники.
Как выяснилось позднее, в сумке у пенсионерки уже лежали приготовленные 100 000 рублей. 72-летней омичке в мессенджере пришло сообщение якобы от ректора вуза, где она работает преподавателем со срочном просьбой оказать всяческое содействие «сотрудникам банка», которые ей скоро позвонят. Именно в момент разговора с «сотрудниками» омичку и застала майор полиции.
Едва не лишившаяся сбережений преподавательница поблагодарила полицейских за оказанную помощь и бдительность.