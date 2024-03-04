За порчу памятника во Владивостоке «художник» может получить срок

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту повреждения Новосильцевской батареи на Русском острове. Неизвестный нанес на памятнике надпись красящим веществом из аэрозольного баллончика, сообщили ИА PrimaMedia в следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.
Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России). За преступление предусмотрен штраф до трех миллионов рублей, принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.
«В рамках расследования уголовного дела назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лицо, причастное к преступлению», — сообщили в ведомстве.
Новосильцевская батарея на Русском острове входит в комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости 1899—1903 года. Объект включён в состав музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева, охраняется государством.