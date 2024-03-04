За порчу памятника во Владивостоке «художник» может получить срок

Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России). За преступление предусмотрен штраф до трех миллионов рублей, принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.