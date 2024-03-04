Популярные блогеры, попавшие в ДТП со своей дочерью, рассказали подробности аварии

Напомним, блогеры «Женат на Марине», Коля и Марина, родом из Владивостока. Они набрали десятки тысяч подписчиков в соцсетях на смешных роликах, во многих из которых участвует их маленькая дочка. Сейчас семья живет в Москве. Они дали большое интервью «ФедералПресс» о том, как поднялся их блог и как они воспитывают дочь.