Популярные блогеры, попавшие в ДТП со своей дочерью, рассказали подробности аварии

«Я не говорю, что он виноват, а мы правы. Я говорю о том, что он мог остановиться. Но он просто ускорился для того, чтобы обогнать», — объяснил свою позицию автор блога «Женат на Марине».
Как рассказала Марина в своем телеграм-канале, после новостей об аварии на них вылилась волна гневных комментариев. Их водитель начал маневр, когда автобус был далеко, показывал поворотники заранее и пропускал встречные машины. То, что их внедорожник разворачивается, было видно и предсказуемо.
«С Варей все замечательно. Но когда мы вернемся во Владивосток, мы запишем ее к неврологу, чтобы проверить. Потому что удар как раз пришелся на ее сторону», — рассказала блогер о том, как чувствует себя их маленькая дочка.
Напомним, блогеры «Женат на Марине», Коля и Марина, родом из Владивостока. Они набрали десятки тысяч подписчиков в соцсетях на смешных роликах, во многих из которых участвует их маленькая дочка. Сейчас семья живет в Москве. Они дали большое интервью «ФедералПресс» о том, как поднялся их блог и как они воспитывают дочь.