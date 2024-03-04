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Популярные блогеры, попавшие в ДТП со своей дочерью, рассказали подробности аварии

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта, ФедералПресс. ДТП, в которое попали блогеры «Женат на Марине», произошло днем в субботу. Супруги с другом и дочерью ехали за город, когда в них на большой скорости влетел автобус.
Источник: РИА "Новости"

«Я не говорю, что он виноват, а мы правы. Я говорю о том, что он мог остановиться. Но он просто ускорился для того, чтобы обогнать», — объяснил свою позицию автор блога «Женат на Марине».

Как рассказала Марина в своем телеграм-канале, после новостей об аварии на них вылилась волна гневных комментариев. Их водитель начал маневр, когда автобус был далеко, показывал поворотники заранее и пропускал встречные машины. То, что их внедорожник разворачивается, было видно и предсказуемо.

«С Варей все замечательно. Но когда мы вернемся во Владивосток, мы запишем ее к неврологу, чтобы проверить. Потому что удар как раз пришелся на ее сторону», — рассказала блогер о том, как чувствует себя их маленькая дочка.

Напомним, блогеры «Женат на Марине», Коля и Марина, родом из Владивостока. Они набрали десятки тысяч подписчиков в соцсетях на смешных роликах, во многих из которых участвует их маленькая дочка. Сейчас семья живет в Москве. Они дали большое интервью «ФедералПресс» о том, как поднялся их блог и как они воспитывают дочь.