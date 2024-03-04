В Приморье вторые сутки ищут пропавшего рыбака

В Приморском крае пропал мужчина, выехавший на рыбалку. Последний раз Сергея Скобельцина видели 3 марта 2024 года, когда он на своей машине отправился в сторону Надеждинского района, на реку Раздольная, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на ПРОО «ПримПоиск».
На вид мужчине 55 лет, рост 175−176 см, плотного телосложения, короткие темно-русые волосы, глаза серо-зеленые. Пропавший был одет в зеленую камуфлированную куртку, камуфлированные штаны песочного цвета, темные кроссовки и темно-синяя шапка. Из дома мужчина уехал на Suzuki Jimny 1998 года выпуска с государственным номером У 388 КЕ 125 RUS.
Все, кто что-либо знают о местонахождении пропавшего, могут обратиться по телефонам 8−423−226−71−71, 102, 112 (полиция) или 8−924−009−92−21, 8−914−721−22−32 (волонтеры "ПримПоиска).