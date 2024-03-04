В Приморье вторые сутки ищут пропавшего рыбака

В Приморском крае пропал мужчина, выехавший на рыбалку. Последний раз Сергея Скобельцина видели 3 марта 2024 года, когда он на своей машине отправился в сторону Надеждинского района, на реку Раздольная, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на ПРОО «ПримПоиск».