В Новосибирске похоронят погибшего в Киргизии альпиниста

В Россию доставили тело альпиниста Евгения Глазунова, который погиб при восхождении на вершину в Ляйлякском районе Баткенской области Киргизии. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» написала представитель группы альпинистов, занимавшихся поиском и спуском тела россиянина, Анна Пиунова.
«Прощание с Евгением Глазуновым. Всем, кто хотел попрощаться. Завтра Женя улетит в Новосибирск, город, где живет его мама. Прощание состоится в среду, 6 марта, в Новосибирском крематории», — говорится в сообщении.
Альпинист Евгений Глазунов родился в Иркутске. 12 февраля 2024 года он начал восхождение на пик Аксу в Киргизии. Глазунов добрался до гребня, однако 16 февраля перестал выходить на связь. На место вылетела группа российских альпинистов, которая 22 февраля нашла его тело на склоне горы.
Шесть лет назад погиб родной брат альпиниста — Сергей Глазунов. Это случилось в Пакистане при восхождении на вершину высотой более 7 тысяч метров.
Напомним, новосибирские врачи вживили известному альпинисту эндопротез.