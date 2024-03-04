В Новосибирске похоронят погибшего в Киргизии альпиниста

Альпинист Евгений Глазунов родился в Иркутске. 12 февраля 2024 года он начал восхождение на пик Аксу в Киргизии. Глазунов добрался до гребня, однако 16 февраля перестал выходить на связь. На место вылетела группа российских альпинистов, которая 22 февраля нашла его тело на склоне горы.