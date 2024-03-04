Хабаровчанин отдал мошенникам около 400 тысяч, чтобы обезопасить счета

После этого студенту позвонил якобы специалист Центрального банка, и сказал, что необходимо срочно обезопасить деньги — перевести все средства на «безопасные» счета. Так молодой человек перевел все деньги со своей кредитной карты деньги, после чего оформил кредиты в двух банках. В общей сложности он перевел мошенникам около 400 тысяч рублей.