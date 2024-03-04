Хабаровчанин отдал мошенникам около 400 тысяч, чтобы обезопасить счета, сообщает «АиФ-Дальинформ».
В полицию обратился 19-летний студент хабаровского колледжа, он рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Госуслуг, собеседник сказал, что личный кабинет молодого человека был взломан, и личными данными завладели третьи лица.
После этого студенту позвонил якобы специалист Центрального банка, и сказал, что необходимо срочно обезопасить деньги — перевести все средства на «безопасные» счета. Так молодой человек перевел все деньги со своей кредитной карты деньги, после чего оформил кредиты в двух банках. В общей сложности он перевел мошенникам около 400 тысяч рублей.
«Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы», — рассказал заместитель начальника УМВД России по г. Хабаровску — начальник полиции Артем Поляков.