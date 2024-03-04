Полицейские предупредили новосибирцев о мошенничестве в мессенджерах

Ранее «Прецедент» сообщал, что у жителей Новосибирской области на счетах в QIWI-банке осталось почти 93 миллиона рублей. Редакция также писала о том, что в АСВ сообщили о появлении мошеннических сайтов-двойников QIWI-банка. Читайте также: в Новосибирской области средний размер автокредита вырос на 30,1%.