Полицейские предупредили новосибирцев о мошенничестве в мессенджерах

Согласно информации МВД, злоумышленники собирают информацию о руководителях компании и пишут сотрудникам от имени директоров с похожих аккаунтов, просят перевести деньги на различные нужды, якобы по работе.
Сотрудникам компании поступают звонки якобы из банков, операторов сотовой связи и государственных структур с требованием обезопасить деньги и перевести их на необходимый счет. Взлом аккаунтов в социальных сетях с помощью фишинговых ссылок и размещение объявлений на интернет-площадках с продажей товара по заниженным ценам также привлекают мошенников.
Злоумышленники используют для обмана торговые интернет-площадки, где публикуют объявления о фактически несуществующих товарах. Желая сэкономить, россияне попадают в ловушку мошенников и переводят предоплату. После этого их деньги похищаются, а товар, само собой, не поступает.
Ранее «Прецедент» сообщал, что у жителей Новосибирской области на счетах в QIWI-банке осталось почти 93 миллиона рублей. Редакция также писала о том, что в АСВ сообщили о появлении мошеннических сайтов-двойников QIWI-банка. Читайте также: в Новосибирской области средний размер автокредита вырос на 30,1%.
Егор САФРОНОВ.