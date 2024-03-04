В Екатеринбурге произошел пожар в магазине спортивных товаров

Магазин располагался на первом этаже пятиэтажного дома, из него эвакуировали 30 человек. Открытое горение было ликвидировано в 21:42.



В результате пожара оказалась повреждена внутренняя отделка, имущество и товары магазина. В тушении задействовали 4 единицы техники и 15 человек личного состава.



Ирина Пичурина.