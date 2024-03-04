Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В Екатеринбурге произошел пожар в магазине спортивных товаров

В воскресенье, 3 марта, в Екатеринбурге на улице Мамина-Сибиряка загорелся магазин спортивных товаров, сообщили в МЧС Свердловской области. Сообщение о пожаре поступило в 21:04.
Источник: МЧС РФ

Магазин располагался на первом этаже пятиэтажного дома, из него эвакуировали 30 человек. Открытое горение было ликвидировано в 21:42.

В результате пожара оказалась повреждена внутренняя отделка, имущество и товары магазина. В тушении задействовали 4 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ирина Пичурина.

пожары