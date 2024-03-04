Особый противопожарный режим объявили на юге Приморья

Напомним, требования особого противопожарного режима устанавливают запрет на посещение лесов, въезд транспортных средств в лесные массивы, разведение костров в лесах, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, пожнивных и порубочных остатков, сухой травы, листвы и камыша. За нарушение требований пожарной безопасности должностные лица и граждане будут привлечены к административной, а в некоторых случаях, и к уголовной ответственности.