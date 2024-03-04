Особый противопожарный режим объявили на юге Приморья

На юге края введен особый противопожарный режим. Такое решение принял губернатор Приморья Олег Кожемяко 4 марта в связи со сложной пожароопасной обстановкой в нескольких округах, сообщили ИА PrimaMedia в правительстве региона.
Противопожарный режим объявлена на территориях Артема, Владивостока, Большого Камня, Партизанска, Находки, Уссурийска, Фокино, Лазовского, Октябрьского, Партизанского, Пограничного, Ханкайского, Хасанского, Хорольского, части Черниговского, Шкотовского и Яковлевского округов, Михайловского, Спасского районов.
Общая площадь природных пожаров в регионе составляет около 5 гектаров. Наиболее сложная обстановка сейчас в Хасанском округе, сюда стянуты дополнительные подразделения пожарных. Около 100 специалистов уже выдвинулись на защиту Андреевки от огня.
Ситуацию с лесными пожарами в регионе обострило отсутствие снега, потепление и ветер — все это привело к массовым возгораниям сухой растительности. В некоторых районах возникла прямая угроза жилым домам.
Как сообщил глава региона, краевой бюджет готов оказать необходимую поддержку территориям. Также Олег Кожемяко еще раз указал на обязанность руководителей округов и районов лично координировать тушение пожаров, выезжая на места возгораний.
Напомним, требования особого противопожарного режима устанавливают запрет на посещение лесов, въезд транспортных средств в лесные массивы, разведение костров в лесах, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, пожнивных и порубочных остатков, сухой травы, листвы и камыша. За нарушение требований пожарной безопасности должностные лица и граждане будут привлечены к административной, а в некоторых случаях, и к уголовной ответственности.