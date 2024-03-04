На трассе Серов — Екатеринбург загорелся трактор

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 22:37. В пожаре сгорели моторный отсек и кабина трактора, площадь пожара составила 4 кв. м.



Огонь был потушен за две минуты, в тушении были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава.



Ирина Пичурина

